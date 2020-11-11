Павел Фельгенгауэр: «В Шуше российских миротворцев не будет. Но временно город Лачин миротворцы займут»

«Азербайджанцы с первого дня захватили и до конца уверено удерживали инициативу, а призывные и резервистские армянские контингенты оказались не готовы к современной войне ни технически, ни психологически. Дальнейшее вооруженное сопротивление стало бессмысленным и могло привести только к окончательному разгрому», - говорится в статье.

Армения проиграла войну в Карабах е, которая началась 27 сентября. Азербайджанская армия оказалась намного лучше вооружена более современным оружием и лучше организована. Об этом в своей статье в «Новой газете» написал известный военный обозреватель Павел Фельгенгауэр.

Армянский генштаб и карабахские сепаратисты поддержали мирное соглашение как единственный способ избежать тотальной катастрофы.

Сразу после подписания соглашения началась переброска по воздуху из Ульяновска до двух тысяч российских миротворцев из состава 15-й отдельной мотострелковой (миротворческой) бригады. Миротворцы вводятся в Карабах без тяжелой бронетехники, без артиллерии и систем залпового огня.

В горной Шуше российские миротворцы располагаться не будут. Штаб будет в Степанакерте (Ханкенди).

«Армянская армия будет в сжатые сроки выведена из мест, откуда она не была уже до того выбита азербайджанскими военными. К 15 ноября уйдут из Кельбаджара, к 20 ноября — из Агдама. 1 декабря армяне должны уйти из Лачинского района, но сам город Лачин и шоссе, идущее через него из Карабаха в Армению («Лачинский коридор») останутся под контролем российских миротворцев. В течение трех лет будет построена новая трасса в объезд Лачина «для связи между Степанакертом и Арменией», и эту новую дорогу будут контролировать миротворцы, а старый Лачин перейдет под контроль Баку, и туда очевидно вернется азербайджанское население», - пишет автор.

По его словам, Армения будет вынуждена открыть наземный коридор связи между Нахчываном и остальной территорией Азербайджана, и контролировать этот коридор будут российские пограничники.

«Успешная миротворческая операция, несомненно, усилит влияние РФ в регионе. Вместе с тем усилится влияние Турции, которая будет проводить совместную с РФ миротворческую операцию в Карабахе», - говорится в статье.