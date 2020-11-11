В социальных сетях распространились сообщения о перестрелке в Баку. Комментируя haqqin.az эту информацию, глава пресс-службы МВД Эхсан Захидов заявил, что инцидент со стрельбой произошел вблизи станции метро «Кероглу».

По его словам, автомобиль марки BMW отказался подчиниться требованиям сотрудников полиции и проехал мимо комендантского поста.

Водитель автомобиля и дальше игнорировал требования полиции, в результате чего стражи правопорядка были вынуждены открыть стрельбу по колесам автомобиля.

По предварительной информации, водитель автомобиля находился в состоянии наркотического опьянения.