В Баку не подчинились приказу полиции. Открыли огонь по колесам автомобиля ночной инцидент
В социальных сетях распространились сообщения о перестрелке в Баку. Комментируя haqqin.az эту информацию, глава пресс-службы МВД Эхсан Захидов заявил, что инцидент со стрельбой произошел вблизи станции метро «Кероглу».
По его словам, автомобиль марки BMW отказался подчиниться требованиям сотрудников полиции и проехал мимо комендантского поста.
Водитель автомобиля и дальше игнорировал требования полиции, в результате чего стражи правопорядка были вынуждены открыть стрельбу по колесам автомобиля.
По предварительной информации, водитель автомобиля находился в состоянии наркотического опьянения.