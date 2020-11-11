Партия Пашиняна предлагает оппозиции: 1) выступить против России, 2) объяснить как победить Азербайджан

Правящее большинство армянского парламента - "Мой шаг", которое выступает в поддержку премьер-министра Никола Пашиняна заявила, что не собирается участвовать в заседании парламента, имеющем целью расшатать внутриполитическую ситуацию в Армении и поставить под угрозу ситуацию на фронте. Об этом сообщают армянские СМИ.

В своем заявлении депутаты от правящего блока заявили, что армянское правительство сделало все возможное для отражения победоносного наступления азербайджанской армии и реализации потенциала всего мирового армянства.

Парламентское большинство в своем заявлении указывает на изменение геополитической ситуации в регионе и ограниченные возможности сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Партия Пашиняна довела до сведения армянской общественности, что в случае продолжения военных действий, Армения могла потерять весь Карабах и тысячи военнослужащих.

Провластные депутаты предложили оппозиции открыто выступить против посредничества России, вывод российских миротворцев и за продолжение войны. А также представить народу ясную и конкретную программу, которая может обеспечить победу Армении в этой войне.