Левон Тер-Петросян обвинил Пашиняна: «Они навлекли беду на голову Армении»

Заявление парламентской фракции правящего блока «Мой шаг» показало, что действующая власть пока не осознала, какую беду навлекла на голову Армении, пойдя на непростительное преступление в отношении всего армянского народа. Об этом говорится в заявлении Армянского национального конгресса, возглавляемого первым президентом Армении Левоном Тер-Петросяном, сообщает близкое к экс-президенту издание ilur.am.

«Одновременно заявление делает очевидным, что власть категорически отвергает конституционный путь преодоления внутриполитического кризиса, и, фактически, взяла курс на обострение конфронтации. Это не что иное, как грубое попрание демократии и парламентаризма, которым они якобы привержены», - отмечается в заявлении АНК.