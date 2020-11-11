Айдын Керимов, автор haqqin.az 05:45

Итак, линия армяно-азербайджанского вооруженного противостояния, а также Лачинский коридор переходит под контроль отныне почти двух тысяч пехотинцев 15-й отдельной мотострелковой Александрийской бригады армии России, оснащенной стрелковым оружием, 90 бронетранспортерами и 380 единицами автомобильной и специальной техники…

Миротворцы начинают зачистку Не будем кривить душой: на волне только что свершившейся, долгожданной победы, многие в Азербайджане восприняли появление в Карабахе российских миротворцев с определенной опаской. Даже не взирая на то, что у Россия богатый опыт разведения конфликтующих сторон, приобретенный в Абхазии, Южной Осетии, Приднестровье, Сирии… Спишем эти опасения на «историческую память»: в Азербайджане по-прежнему не забывают, что в мае 1994 года, в разгар первой Карабахской войны, посредники, в первую очередь ельцинская Россия, добились полного прекращения огня именно в тот момент, когда Нагорный Карабах, а также семь примыкающих к нему районов Азербайджана находились под полным контролем армянских сил… Впрочем, судя по информации, поступающей сегодня из Нагорного Карабаха, пока все происходит в четком соответствии с подписанным в Москве трехсторонним соглашением по урегулированию Карабахского конфликта. И первое в перечне обозначенных условий – вывод из Кельбаджара до 15 ноября всех оккупационных сил Армении, уже выполняется. Что тут же (и вполне ожидаемо!) вызвало в армянском обществе очередную волну истерии. «Российские «миротворцы» начали применять силу против армянского населения! – воззвал ко всем армянам мира из Кельбаджара местный политолог Александр Кананян. – Их выселяют из домов и не разрешаю вывозить предметы первой необходимости…» А ведь речь, заметьте, идет пока только о Кельбаджаре – оккупированном азербайджанском районном центре, который находится вне Нагорного Карабаха, и в котором до оккупации армянское население составляло 0,1 (‼) процента. После чего азербайджанская территория заселялась армянскими репатриантами из Сирии и Ливана. Представляете себе, что начнется, когда российские миротворцы начнут эвакуировать вооруженные формирования из традиционно карабахских районов?.. Словом, в создавшейся ситуации, вопрос о том, как долго руководство Армении будет следовать букве документа о полном прекращении огня, носит отнюдь не праздный характер.

У российских войск появится работа и в Ереване И в самом деле, сможет ли Никол Пашинян, прячущийся от разъяренных соотечественников то в бетонированном бункере Министерства обороны Армении, то в посольстве США в Ереване по-прежнему удерживать в руках власть и оставаться гарантом выполнения условий, сформулированных в трехстороннем соглашении? И что станут делать российские миротворцы, если толпы армянских националистов, вопящие сегодня на всех площадях и улицах Еревана о «национальном позоре» и «войне до победного конца», осуществят на деньги Сороса или какого-нибудь другого политического доброхота, еще одну «цветную» революцию, выбросят на свалку прошлого сдувшегося Пашиняна и провозгласят премьер-министром Армении очередного ура-патриота или пахана из карабахского клана, который на потеху ликующей толпы, публично разорвет московское соглашение? Понятно, что для предотвращения такого рода сценариев в Гюмри еще в советские времена была расквартирована 102-я российская военная база, взявшая на себя, в частности, охрану армяно-турецкой границы. Тем более, что еще вчера, дабы обезопасить себя от с возможных вооруженных провокаций со стороны «гостеприимных» армян, российская база приведена в полную боевую готовность. Те, кто уверяют общественность, что, в худшем случае, речь идет о некоем психологическим воздействии возмущенных армян на российских военнослужащих, либо живут на Дальнем Востоке, либо просто лгут: если толпам ура-патриотов Армении хватило ума и совести открыто называть «врагами» и «предателями» Россию, которой Армения по гроб жизни обязана своей государственностью и физическим существованием, то что может помешать этим же безумцам открыть огонь по гарнизону в Гюмри? Или, что еще проще, по российским миротворцам, «насильно выселяющим из Карабаха армянский народ»? Азербайджан, давно изучивший особенности национальной психологии своих исторических соседей, готов сегодня к любому развитию ситуации. А потому, даже во время перемирия, продолжает держать порох сухим, о чем не стоит забывать маргиналам, митингующим по ту сторону линии соприкосновения. Что же касается миротворческой миссии российского вооруженного контингента, то хочется верить, что он успешно выполнит поставленные перед ним задачи и подведет обговоренную сторонами черту под второй Карабахской войной. Цугцванг Пашиняна А тем временем, отец-основатель армянской парламентской квазидемократии Никол Пашинян, заручившись поддержкой верхушки армии и спецслужб, устроил Варфоломеевскую ночь своим противникам. Перед угрозой расширения протестного движения и вчерашней акции протеста разъяренной и ловко управляемой со стороны толпы реваншистов, Пашинян решился на отчаянный шаг: задержаны все лидеры армянской оппозиции, включая лидеров парламентского меньшинства. Спустя несколько часов после арестов парламентариев, правоохранительные органы Армении взялись и за внепарламентские партии, в частности классическую и наиболее радикальную «Дашнакцутюн». Около двух часов ночи задержали Ишхана Сагателяна. Предупредили и оппозиционную Республиканскую партию в лице экс-президента Сержа Саргсяна, которому неожиданно пришла повестка из КГБ. Правда, чуть позже приглашение на беседу в кабинете следователя отозвали, но Саргсян всё понял. Тем более, что арестовали его ближайшего соратника - Эдуарда Шармазанова.