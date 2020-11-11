Российские вертолеты задействуют в миротворческой операции в Нагорном Карабахе

Вертолеты Ми-8 и Ми-24 ВКС России будут контролировать районы прекращения военных действий в зоне конфликта в Нагорном Карабах е. Об этом сообщили в четверг журналистам в Минобороны России, передает РИА Новости.

"Вертолеты будут задействованы в проведении миротворческой операции для осуществления воздушного мониторинга районов контроля прекращения огня и военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта", - отметили в военном ведомстве.

Как уточнили в Минобороны РФ, вертолеты также будут задействованы в доставке материально-технического имущества и личного состава миротворческого контингента в труднодоступные районы.

Вертолеты были переброшены на аэродром Еревана на самолетах военно-транспортной авиации Ан-124 "Руслан".