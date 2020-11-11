Направленные в Карабах российские миротворцы прибыли в Горис

Подразделения российской 15-й отдельной миротворческой бригады, направленные в зону нагорно- карабах ского конфликта, совершили марш протяженностью свыше 300 километров в армянский город Горис. Об этом сообщили журналистам в четверг в Минобороны РФ, передает ТАСС.

«Колонна подразделений 15-й отдельной миротворческой бригады, прибывших для участия в проведении миротворческой операции в зоне нагорно-карабахского конфликта, совершила марш протяженностью свыше 300 км и прибыла в район сосредоточения в город Горис», - отметили в военном ведомстве.

В состав подразделений входят военнослужащие по контракту, которые прошли спецподготовку для выполнения миротворческих миссий. В частности, они изучали нормы международного гуманитарного права в вооруженных конфликтах.

«Миротворческий контингент оснащен современными вооружением, военной и специальной техникой, в том числе бронетранспортерами БТР-82А, бронированными автомобилями «Тигр» и «Тайфун», - добавили в Минобороны.