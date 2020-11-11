«Власть Пашиняна не остановится ни перед чем»

Инициированные премьер-министром Николом Пашиняном массовые аресты имеют целью удерживать людей в неволе до тех пор, пока удастся довести до завершения этот предательский договор. Об этом заявил Арсен Бабаян, член армянской партии “Родина”, которую возглавляет экс-глава Службы нацбезопасности Артур Ванецян, пишет армянское издание «Фактинфо».

По словам Бабаяна, он неоднократно убеждался в том, что действующая власть во главе с Николом Пашиняном не остановится ни перед чем.

Кроме того, Арсен Бабаян сообщил, что располагает точными данными о том, что в эти дни в Армении будет отключен интернет. Как отметил Бабаян, человек, который работает через Фейсбук, собирается отключить интернет, чтобы не потерять свою власть.

Отметим, что накануне Служба национальный безопасности Армении задержала бывшего директора СНБ, лидера партии «Родина» Артура Ванецяна, лидера партии Процветающая Армения» Гагика Царукяна, пресс-секретаря Эдуарда Шармазанова, бывшего вице-спикера Ара Саакяна.