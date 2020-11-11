«Грапарак»: Вчера был разрушен миф фейковой Армении

Вчера был разрушен миф фейковой Армении, который власти сформировали в течение двух с половиной лет, создав ложное впечатление в Facebook фальшивыми «комментариями» и «статусами» о том, что они пользуются безоговорочной поддержкой общества. Об этом пишет газета «Грапарак».

«Тысячи людей, вышедших на улицу в реальной Армении, требовали отставки Никола Пашиняна. От 17 партий, инициировавших митинг, мы узнали, что акции будут продолжаться до тех пор, пока премьер-министр не выполнит их требование. А требование одно – отставка Пашиняна, что, на взгляд представителей этих партий, может изменить сложившуюся ситуацию», - отмечает издание.