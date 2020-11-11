Чавушоглу: «Если Армения попытается нарушить договоренности, то получит очередной удар»

Турция была и будет поддерживать любой шаг Азербайджана по вопросу Нагорного Карабах а. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции в четверг в Баку, сообщает «Анадолу».

По словам Чавушоглу, Армения должна вынести урок из последних событий на Южном Кавказе и более не пытаться оккупировать чужие земли.

«Если Армения попытается вновь нарушить договоренности по Карабаху, то получит очередной удар и урок. Либо армяне, согласно договоренности, добровольно покинут оккупированные земли, либо столкнутся с решительной позицией азербайджанской армии. Ереван должен постараться использовать договоренности во благо армянского народа. Открытие транспортных коридоров в регионе повысит благосостояние жителей самой Армении. Выбор за Ереваном!», - сказал турецкий министр.