МИД Турции: "Париж должен отказаться от поддержки Армении"

Cопредседатели МГ ОБСЕ также должны вынести урок из событий в Карабахе и отказаться от предвзятости. Как сообщает «Анадолу», об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«Последние заявления Франции – наглядный тому пример. Париж должен отказаться от поддержки страны-агрессора Армении и критики в адрес Турции. Далекая от объективности позиция Франции наносит удар по мирному процессу и ставит под вопрос дальнейшее участие этой страны в мирном процессе», - сказал Чавушоглу.