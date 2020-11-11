Детали переговоров Мурадова с Тонояном

Командующий российским миротворческим корпусом в Нагорном Карабах е генерал-лейтенант Рустам Мурадов накануне провел переговоры с армянскими военачальниками, в ходе которых обсудил детали миссии, сообщил РИА Новости источник в штабе российских миротворческих сил.

"Вчера командующий российскими миротворческими силами в зоне нагорно-карабахского конфликта генерал-лейтенант Рустам Мурадов провел переговоры с министром обороны Армении и начальником Генштаба ВС Армении", - сказал источник.

Стороны обсудили различные аспекты ввода миротворцев и выставления наблюдательных постов в Лачинском коридоре и Нагорном Карабахе, в том числе вопросы безопасности.

По словам источника, командование российских миротворцев "организовало взаимодействие" также и с Минобороны Азербайджана.