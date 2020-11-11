В Ереване продолжаются задержания противников Пашиняна
После вчерашних акций протеста задержан директор политических и информационных программ телекомпании «Еркир медиа» Гегам Манукян. Об этом говорится в заявлении, распространенном инициативой «Медиа защитник», сообщает Новости Армении.
«Таким образом власти пытаются заставить замолчать и оппозицию, и журналистов. В условиях военного положения началась репрессивная борьба против инакомыслия и свободы слова. Инициатива «Медиа защитник» осуждает задержание Гегама Манукяна, вновь призывая полицию не становиться инструментом в руках властей и не применять давление в отношении свободы слова и представителей СМИ», - говорится в заявлении «Медиа защитник».