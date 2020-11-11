Чавушоглу: «Мониторинг в Карабахе будет осуществляться беспилотниками»

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу также назвал значимой позицию России по Нагорному Карабаху, сообщает «Анадолу».

Министр напомнил, что Турция и Россия достигли соглашения по созданию совместного наблюдательного пункта по соблюдению пунктов заявления по Карабаху.

Он отметил, что наряду с Турецко-российским Центром мониторинга по Карабаху будут созданы отдельные «наблюдательные отделения» на местах. Место расположения Центра будет определено в контакте с Азербайджаном.

Роль Турции в процессе мониторинга будет такой же, что и у России, подчеркнул глава МИД Турции.

Чавушоглу сообщил, что в пятницу в Турцию прибудет делегацию России для обсуждения деталей создания совместного наблюдательного центра по Карабаху. Наблюдение будет вестись как на суше, так и в воздухе, посредством БПЛА.

После согласования Москвы и Анкары вопрос будет вынесен на утверждение Азербайджана, сообщил турецкий министр.

Глава турецкой дипломатии сказал далее, что по итогам согласования деталей Центра мониторинга договоренностей по Карабаху при необходимости вопрос отправки военных за рубеж будет вынесен на утверждение турецкого парламента.