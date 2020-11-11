В Грузии антирекорд: более трех тысяч случаев коронавируса

В Грузии число выявленных случаев заражения коронавирусом за последние сутки увеличилось на 31 20. Скончались 33 пациента.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране уже выявлен 69 681 случай заражения. С начала пандемии вылечились 52 169 пациентов. Скончались 599.

В Армении число подтвержденных случаев заражения коронавирусом увеличилось до 112 680, сообщает армянский Национальный центр контроля и профилактики заболеваний. За сутки выявлено 2 132 новых случая заражения. От осложнений коронавируса скончались 1 668 человек (плюс 32 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 430 (плюс 11 за минувшие сутки).