Экс-главу СНБ Армении задержали после допроса

Бывший директор Службы национальной безопасности Армении, лидер партии "Отечество" Артур Ванецян задержан СНБ, он подозревается в преднамеренной организации и проведении массового собрания в обход закона, передает Sputnik Армения со ссылкой на представителя партии Вардана Восканяна.

Экс-главу СНБ задержали сотрудники некогда возглавляемой им же структуры. Ванецяна подозревают в неподчинении законным требованиям полиции, преднамеренной организации и проведении незаконного массового собрания, а также в нарушении временных ограничений, установленных в рамках военного положения, пишет Sputnik Армения.

Накануне вечером он был допрошен правоохранительными органами. После этого и было принято решение о задержании.