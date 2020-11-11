Новые успехи Азербайджана: в стране запускается производство высокотехнологичных лекарственных препаратов

Производство лекарственных препаратов будет осуществляться на заводе в Пираллахинском промышленном парке. Все лекарственные препараты будут отвечать принятым в Европе и Америке фармацевтическим стандартам.

“Parla Pharmaceuticals”, являясь первой в Азербайджане научно обоснованной фармацевтической компанией, официально объявила о начале производства местных лекарственных препаратов с целью удовлетворения потребностей населения, а также экспорта.

На первом этапе будет произведено до 100 наименований лекарственных препаратов, в последующие 5 лет это число возрастет до 400. Наряду с классическими лекарствами планируется выпуск современных биотехнологических и нанотехнологических препаратов.

“Наша основная цель — полностью удовлетворить потребности населения в инновационных и высокотехнологичных лекарствах, а также организовать их продажу за рубеж. Таким образом, наряду с усилением фармацевтической промышленности нашей страны, мы сможем поддержать процесс обеспечения пациентов качественными препаратами по доступным ценам и добьёмся продвижения местного производства лекарств. Местное производство лекарственных препаратов будет служить усилению положительных тенденций не только в сфере здравоохранения, но в экономике страны в целом.

Шаги, предпринятые в последнее время в направлении оказания поддержки местного производства со стороны нашего уважаемого президента Ильхама Алиева и первого вице-президента страны Мехрибан ханум Алиевой вдохновляют нас двигаться с уверенностью вперед. Я уверен, что “Parla Pharmaceuticals” в скором времени станет узнаваемой на всем мировом рынке как азербайджанский бренд” — отметил директор компании Араш Носрати Херави.