Первый директор ФСБ о Карабахе: «Азербайджан добился многого»

Участие российских миротворцев в войне между Арменией и Азербайджаном должно помочь не допускать боевых столкновений в Нагорном Карабахе. Такой прогноз дал первый директор ФСБ России Сергей Степашин в интервью «Комсомольской правде».

«Конечно, Баку добился очень многого — с точки зрения возвращения своей территории. Самое главное, теперь есть коридор на Нахичевань. Я понимаю, что это очень тяжелый процесс. Особенно — возвращение к нормальной жизни. Но есть пример Грозного. Полностью был разрушен, а сейчас — красивейший город», — сказал Степашин, подчеркнув, что предстоит кропотливая работа.