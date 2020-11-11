Президент Армении все же нашел Пашиняна
Президент Армении Армен Саркисян встретился с премьер-министром Николом Пашиняном, сообщает пресс-служба президента.
"Сегодня утром состоялась встреча президента республики Армена Саркисяна с премьер-министром Николом Пашиняном", - говорится в сообщении. Стороны обсудили создавшуюся в стране ситуацию.
Отметим, что все последующие сутки после подписания Арменией фактической капитуляции в войне с Азербайджаном в Ереване не знали о местонахождении Никола Пашиняна. Армянские СМИ выдвигали разные версии, отмечая, что премьер-министр скрывается от разгневанной толпы в бункере и даже в посольстве США.