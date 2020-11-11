Хулуси Акар: «Турецкие военные будут действовать в миротворческой миссии в Карабахе»

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар сегодня вновь заявил, что военнослужащие республики будут участвовать вместе с РФ в миротворческой миссии в Нагорном Карабахе. Заявление министра приводит Anadolu.

«Турция примет участие в процессе мониторинга и наблюдения за соблюдением договоренностей по Карабаху. Турецкие военные будут действовать в составе совместной миротворческой миссии», - цитирует агентство главу турецкого минобороны Хулуси Акара.