МВД об открытии отделения полиции в Шуше

Шушинское отделение полиции переведено в город Шуша. Сотрудники отдела находятся в освобожденном от оккупации городе Шуша. Начальник Шушинского городского отделения полиции назначен комендантом города.

Как сказал начальник пресс-службы Министерства внутренних дел полковник полиции Эхсан Захидов, в соответствии с указом президента Ильхама Алиева «Об организации временного особого управления на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики» по приказу министра внутренних дел генерал-полковника Вилаята Эйвазова отделения полиции переводятся в освобожденные от оккупации районы: «Начальник Шушинского городского отделения полиции назначен комендантом города».

Э.Захидов отметил также, что в соответствии с административно-территориальным делением Азербайджанской Республики отделения полиции будут осуществлять особое управление в каждом районе в качестве временных комендатур.

Город Шуша был освобожден от армянской оккупации 8 ноября 2020 года.