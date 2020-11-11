Кремль о диалоге Путина и Эрдогана по Карабаху
Президент России Владимир Путин высоко ценит конструктивный подход президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, возникающие нюансы и разногласия урегулируются в ходе диалога с турецкими партнерами, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
"Мы с самого начала имели отличающиеся точки зрения... Россия, ООН, США, сопредседатели, Франция, другие европейские страны являются убежденными сторонниками подхода о безальтернативности урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе политико-дипломатическими методами. Мы по-прежнему придерживаемся этой точки зрения. Турция придерживается иной точки зрения, но, тем не менее, в решении различных региональных задач взаимодействие России и Турции показало свою эффективность", - сказал Песков.