Азербайджанцы могут выиграть $168 млн в Powerball в эту субботу

Джекпот лотереи Powerball вырос с 20 миллионов до 168 миллионов долларов. По мере роста суммы джекпота в США разрастается и лотерейная лихорадка: билеты по цене два доллара скупаются в огромных количествах.

В ночь с субботы 14 ноября на воскресенье популярная американская лотерея разыграет огромный по сегодняшним меркам джекпот - 168 миллионов долларов. Приобрести официальные билеты лотереи США можно из Азербайджана.

Лотерея Powerball проводится в 44 штатах, федеральном округе Колумбия, на американских Виргинских островах и в Пуэрто-Рико. Однако, если отправиться в США из Азербайджана, чтобы приобрести лотерейные билеты сегодня не вариант, это не повод не участвовать в грандиозных лотерейных тиражах, которые предлагает Америка.

Действительны ли лотерейные билеты Powerball, купленные в Азербайджане?

В соответствии с правилами Powerball, лотерейный билет должен быть приобретен в Соединенных Штатах, и не покидать территорию страны. Сайт theLotter имеет представителей в США, которые покупают официальные билеты от имени клиентов с выбранными ими номерами. Затем билеты сканируются и загружаются в учетную запись клиента на сайте. Эта скан-копия служит подтверждением того, что билет является собственностью игрока. Физическая копия билета хранится в сейфе в США. Таким образом, все требования организаторов оказываются выполнены, и лотерейный билет является действительным!

Что надо сделать, чтобы побороться за джекпот в $168 млн из Азербайджана?

Процесс покупки билета очень прост, и занимает считанные минуты:

Создайте учетную запись на сайте theLotter. Выберите лотерею Powerball из 45 доступных на сайте лотерей. Отметьте на форме ваши любимые номера, или доверьтесь фортуне, нажав на кнопку «Авто-выбор». Выберите количество полей, которые вы хотите заполнить, или увеличьте свои шансы на выигрыш с систематической формой или вступив в синдикат. Подтвердите покупку билета.

Вот и все! Все что вам нужно сделать после этого, это дождаться результатов!

TheLotter появился на рынке чуть менее 20 лет назад. За это время игроки сайта выиграли почти $100 млн в лотерейных призах. Рекордсменкой сайта является панамская пенсионерка Аура Д., выигравшая $30 млн в Лото Флориды.

Не теряйте время! Джекпот Powerball может быть сорван в любой момент! Посетите theLotter.com, чтобы принять участие в тираже!