Азат Аршакян: «Пашинян получил согласие своей партии, фракций и диаспоры. Нас предала Россия»

«Думаю, решение состоялось не за ночь, оно назревало. Полагаю, что премьер-министр обсудил его с парламентским большинством, парламентскими партиями и диаспорскими организациями, политическими силами в Карабах е и подписал после достижения консенсуса», - заявил изданию «Лрагир» бывший депутат парламента Армении Азат Аршакян, отвечая на вопрос о том, почему Армения подписала соглашение о капитуляции в Карабах е.

«После первой недели выяснилось, что наши союзники дезертиры, и мы одни. То есть мы совершили ошибку при выборе союзников. В самый критический момент, когда Армения окружена, подвергается агрессии, когда противник заявляет, что воюет с Арменией, и в документах видно, что уязвлена территория Армении, наш союзник дезертировал. Война была против Армении, которая утеряла суверенитет в отношении своих территорий. Наши союзники покинули нас, и система безопасности не гарантировала безопасность», - заявил Азат Аршакян.

Он также сказал, что Минская группа ОБСЕ, США, Канада, Европа остались вне переговоров, ответственности и поддержки из-за подписанного документа.

«То есть 30 лет конфликт интернационализировался, мы вырвали Армянский вопрос из русско-турецких когтей, а это заявление вновь вернуло вопрос в формат Ленин-Ататюрк. Думаю, здесь кроется главная угроза, и мы утеряли цивилизационных союзников. Я надеюсь, что наши цивилизационные союзники, ОБСЕ не оставят нас одних, хотя мы покинули их одной подписью, они скажут свое слово, и мы, надеюсь, победим. Армянский вопрос вновь станет международным», - сказал бывший депутат НС Армении.