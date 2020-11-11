Пашинян рассказал о последних днях войны: «20 тысяч солдат попали в окружение»

«27 сентября началась война, она закончилась подписанием документа, которая привела к общественному разочарованию и многим вопросам, ответы на которые ожидаются от меня. Почему был подписан документ? Это произошло в условиях, когда Генштаб докладывал, что каждая минута очень важна, действия нужно приостановить», - сказал премьер Армении.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к народу и объяснил причины подписания документа по Карабах у. По его словам, Армения и ее народ переживают очень трудные дни. В сердцах людей скорбь, слезы на глазах и печаль на душе, сообщает Sputnik-Armenia.

Он отметил, что была угроза потери Ханкенди (Степанакерта).

«Многие говорят, что если потеряли Гадрут, Шуши, то какая разница, могли потерять и Степанакерт. На самом деле потеря Степанакерта привела бы к утрате Аскерана и Мартакерта. Эти города в первые дни войны были тылом, и, соответственно, там не было оборонительных укреплений. Не было и достаточно количества боеспособных сил, которые бы защитили эти города. При утрате этих городов наши оборонительные районы оказались бы в окружении противника. Более 20 тысяч солдат и офицеров оказались бы в кольце с перспективой гибели или пленения. Было бы неизбежным и падение Кельбаджара (Карвачара) и Лачинского района (Кашатага)», - сказал он.

По его словам, важнейшей функцией командира является постановка задачи перед солдатом. Но когда солдат никак не может влиять на дальнейшие события, не может решить задачу и может попросту погибнуть, то родина должна идти на жертвы ради жизни солдата.

«Именно поэтому я подписал этот печально известный договор. Я предпочел жизни 25 тысяч солдат своей карьере и своей жизни», - сказал он.