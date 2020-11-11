Лавров: «Некоторым оппозиционерам в Армении обидно, что все так завершается»

Оппозиция в Армении пытается спекулировать на ситуации с достижением договоренностей по Нагорному Карабаху. Об этом в четверг заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью российским и иностранным СМИ.

«Мы видим протесты, которые сейчас поднялись в Ереване, мы видим, насколько оппозиция пытается спекулировать на этой ситуации», - сказал глава МИД РФ.

По его мнению, «там, безусловно, есть искренние люди, которым, наверное, обидно, что все так завершается на данном этапе».