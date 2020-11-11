Накануне haqqin.az сообщал о том, что Службой государственной безопасности Азербайджана была раскрыта созданная на территории Армении военизированная террористическая вооруженная группа иностранцев под названием «VoMa» («Voxj Mnalu Arvest» - искусство выживания).

В ходе расследования было установлено, что в целях совершения террористических актов против Азербайджанской Республики и ее граждан Владимир Вартанов и другие создали на территории Армении военизированную организацию под названием «VoMa» в 2014 году. С помощью интернет-ресурсов они вербовали в нее иностранных граждан армянского происхождения, кроме того - организовывали их участие в военных учениях и сформировали преступное сообщество в составе «Батальона горнострелкового резерва» («Батальон VoMa»).

Они готовили карательные бригады и группы диверсантов для терроризирования населения уже несколько лет. Как установлено следствием, члены VoMa участвовали в террористической деятельности, направленной против граждан Азербайджанской Республики, используя при этом боеприпасы и военную технику. Совершили многочисленные преступления в различных регионах Азербайджанской Республики против гражданских лиц, не участвующих в боевых действиях. Осуществляли взрывы, поджоги и другие акты, угрожающие общественно опасными последствиями.

В распоряжении редакции haqqin.az оказался список из 340 участников этой террористической организации, с адресами их проживаниями и контактными номерами. Haqqin.az впервые публикует список армянских боевиков, завербованных для терактов против Азербайджана.