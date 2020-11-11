В Шуше появилось управление СГБ

На освобожденных от оккупации территориях начнут функционировать управления и отделы Службы государственной безопасности, сообщили haqqin.az в отделе по связям с общественностью СГБ.

«В соответствии с Указом президента Азербайджана Ильхама Алиева «Об организации временного особого управления на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики» от 29 октября 2020 года, в Джебраильском, Зангиланском, Фузулинском, Губадлинском районах и поселке Гадрут Ходжавендского района начали службу местные отделы Службы государственной безопасности. С учетом стратегического значения города Шуша учреждено Шушинское городское управление СГБ, и в ближайшие дни его деятельность будет обеспечена», - говорится в сообщении.