Путин переговорил с Пашиняном

Президент России Владимир Путин провел 11 ноября телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью российским и иностранным СМИ.

Сам глава МИД РФ утром в четверг беседовал с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном.

"Мы общаемся с нашими армянскими коллегами: вчера президент Путин общался с премьер-министром Пашиняном, я сегодня утром разговаривал с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном", - сказал руководитель внешнеполитического ведомства РФ.