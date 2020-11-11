Azercell запустил первую сеть 4G в освобожденной Шуше!

Под руководством президента Азербайджанской Республики и Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева Азербайджанская армия одержала победу, вписав в историю нашей страны новые страницы. Карабах , древнейшая земля Азербайджана, вернулся к нам!

«Azercell Telecom», являющийся истинным патриотом Азербайджана, также вносит свой вклад в эту славную победу. Мы рады с гордостью сообщить, что первая сеть 4G Azercell уже работает в освобожденной Шуше! После 28 лет разлуки с Шушой, в которой сегодня вновь бьется сердце Азербайджана, наши граждане и находящиеся там военнослужащие получили возможность поддерживать связь со своими родственниками, а также пользоваться самым быстрым мобильным интернетом и современными услугами связи.

Следует отметить, что первая мобильная сеть в освобожденных регионах Азербайджана была запущена компанией Azercell. Базовые радиостанции, установленные Azercell на освобожденных территориях, относятся к технологии LTE.

Компания стремится быстро расширить охват своей сети на всех наших исторических территориях, свободных от оккупации, современной мобильной сетью, а также обеспечить бесперебойную связь и доступ к инновационным услугам для наших соотечественников, которые вскоре вернутся в свои родные дома. Техническая инфраструктура и сеть LTE, к развертыванию которых Azercell приступил в Карабахе и прилегающих районах, придадут импульс быстрому развитию этих территорий.

Azercell не оставит ни один регион Азербайджана без связи!

Карабах — это Азербайджан!