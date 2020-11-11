Пашинян: «Деньги государства текли в карманы известных лиц, а не на развитие армии»

«Власть, принадлежащую народу, никто не отнимет и не вернет режим коррупции и грабежа, который десятки лет поддерживали прежние власти». Как сообщает «Спутник Армения», об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя беспорядки в стране.

"Сегодня мы пожинаем горькие плоды того времени, когда деньги государства текли в карманы известных лиц, а не на развитие армии", - добавил он.

Он призвал сплотиться вокруг правительства, которое полно решимости вывести страну из нынешней ситуации. Теперь нужно максимально развивать науку и промышленность, добавил он.