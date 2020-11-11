Yelo Bank поддерживает семьи шехидов

Yelo Bank считает своим долгом поддержать семьи азербайджанских солдат и офицеров, которые героически боролись и пали смертью храбрых в борьбе за освобождение наших земель от вражеской оккупации и обеспечение нашей территориальной целостности.

Принимая это во внимание, вместе с Обществом Красного Полумесяца Ходжавендского района сотрудники банка посетили семьи шехидов и раненных в боях за Карабах , встретились с семьями героев, чтобы показать свою поддержку и постараться облегчить их переживания.

В сообщении банка отмечается, что в первые дни боевых действий Yelo Bank выделил Фонду помощи Вооруженным силам 100 тысяч манатов, также 50 тысяч манатов было выделено на поддержку участников боевых действий и их семей. В рамках оказываемой программы поддержки банк отправил на передовую теплую одежду, медикаменты и медицинские принадлежности, предназначенные для оказания первой помощи в полевых условиях и в военных госпиталях. Общая сумма поддержки составила 150 тысяч манатов.

«Армия Азербайджана и наши офицеры - наша гордость. Мы в неоплатном долгу перед вами. Именно героизм и самопожертвование ее сынов превращает землю в родину. Поздравляем весь азербайджанский народ с победой в отечественной войне за наши земли и восстановлением нашей территориальной целостности! Мы победили.

С намерением открыть наш новый филиал в Шуше - Yelo Bank».