Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 15:45

«В эти трудные времена Франция подтверждает всю свою дружбу с армянским народом, учитывая близость человеческих, культурных и исторических связей, связывающих нас с Арменией. Мы на стороне Армении в этом драматическом контексте», - заявил вчера министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан. И произнесенные им слова не должны кого-то удивлять. Глава французской дипломатии говорил от имени политического истеблишмента, от имени Елисейского дворца и всего «глубинного государства», для которых проармянская позиция остается одним из столпов внешней политики.

По сути, он лишь повторил то, о чем его шеф, президент Пятой республики Эммануэль Макрон сказал днем ранее: «Безотлагательно должна быть проведена работа для определения параметров долгосрочного политического урегулирования этого конфликта, которое бы обеспечило сохранение нормальных условий для армянского населения Нагорного Карабаха и возвращение десятков тысяч человек, покинувших свои дома. В этот трудный момент Франция — на стороне Армении». Словно на этих землях и не было около 1 миллиона азербайджанцев. Макрон заметил лишь одних армян. Зачем Парижу активное вмешательство в Закавказье и где именно в Армении зарыты национальные интересы Франции – в Париже вам толком не объяснит никто. Разговоры про «близость человеческих, культурных и исторических связей, связывающих нас с Арменией» — это в пользу бедных. Попытки французской дипломатии спасти Ереван от разгрома провалились – и теперь нужно утешить местную влиятельную армянскую диаспору хотя бы тем, что без помощи их историческая родина не останется. Тем более что на Армению надвигается гуманитарная катастрофа – близится отопительный сезон, к которому страна традиционно не готова, маячит продовольственный кризис, а потери бюджета в размере примерно трех миллиардов долларов на войну – это даже не дыра, а самое натуральное окно в бездну финансового кризиса. У Парижа более чем достаточно внутренних и внешних проблем, которые нужно решать, и в этот момент они заводят себе еще одну головную боль в виде содержания Еревана – где логика? При этом всем совершенно понятно, что засовывать руку, как это делают Макрон и Ле Дриан, в армянское дупло, означает играть в лотерею, сродни «русской рулетке»: либо тебя укусит притаившийся там клубок змей – либо рука наткнется на дурно пахнущую субстанцию, от которой отмыться сложно, да и запах надолго сохраниться.

Но обычная логика несовместима с правилами большой игры, которую ведет Париж. А вот именно в рамках этих правил все объяснимо: и армянофилия французского истеблишмента, и его готовность пойти на разрыв отношений с Азербайджаном, и готовность помогать Еревану – «ради милого дружка и сережку из ушка». Тем более что сережка-то не своя, а крупного французского капитала. Которому на Ереван, в общем-то, плевать. Но вот «турецкий фактор», проявившийся в нынешнем победоносном освободительном походе азербайджанской армии, а также те изменения, которые возникли после него в Закавказье – не могут не беспокоить. Армянофилия французского истеблишмента, которую вынуждены поддерживать Макрон и Ле Дриан, ради которой они готовы на многое – это обратная сторона борьбы Парижа с расширением международного влияния Анкары. А Ереван – орудие в этом франко-турецком конфликте, приобретающем глобальный характер – от Африки до теперь вот уже и Закавказья. И любой успех Турции – серпом по рейтингам Макрона и его команды, тем более столь очевидным в ходе победоносного освободительного похода Азербайджана. То, что со стороны Баку он был совершенно легитимен, полностью соответствовал резолюциям ООН, однозначно, а вот то, что армянская правящая клика была кругом неправа – в Париже мало кого волнует.