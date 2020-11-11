Официальный Баку о российско-турецком мониторинговом центре

Приветствуем подписание 11 ноября этого года Меморандума о создании совместного российско-турецкого Центра по контролю за соблюдением режима прекращением огня и всех военных операций в зоне нагорно-карабахского конфликта. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.

«С удовлетворением отмечаем, что в связи с организацией работы Совместного Центра, который будет находиться на территории Азербайджана, осуществлять контроль за соблюдением режима прекращения огня и всеми военными операциями, в кратчайшие сроки начнет функционировать совместная рабочая группа. Считаем, что деятельность Совместного Центра будет способствовать повышению эффективности контроля за режимом прекращения огня и, таким образом, обеспечению мира и безопасности в регионе», - отметили в МИД.