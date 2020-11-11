Турецкие компании готовы помогать в восстановлении Карабаха

Турецкие компании готовы принять участие в строительных проектах на освобожденных территориях Азербайджана в Карабах е, заявила министр торговли Турции Рухсар Пекджан в ходе видеовстречи с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым. Об этом пишет Интерфакс-Азербайджан со ссылкой на сообщение Минэкономики.

«Турецкие компании готовы инвестировать и принять участие в строительных проектах на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана», - сказала Пекджан.

В ходе встречи были обсуждены вопросы исполнения Преференциального торгового соглашения между Азербайджаном и Турцией, перспективы развития экономических связей, в том числе развитие сотрудничества в сферах инвестиций, строительства, торговли и транспортно-транзитной сфере.

Стороны выразили заинтересованность в увеличении взаимного торгового оборота, отметив, что Азербайджан и Турция успешно реализуют транспортные и энергетические проекты регионального и международного масштабов.