Азербайджан обратится в ЮНЕСКО из-за Шуши

Министерство культуры начало работу по подготовке номинационного досье с целью включения исторического центра Шуши в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Как отметили в Министерстве культуры, включение Шушинского историко-архитектурного заповедника, созданного в 1977 году по инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО в 2001 году, является одним из важных шагов в этом направлении.

В Шушинский историко-архитектурный заповедник входят такие памятники, как мечети Юхары и Ашагы Гевхарага, дом дочери хана Натаван, дворец Карабахского хана, мавзолей Вагифа, дом Мирзы Салах бея Зохрабекова, курган Шуша, пещерный стан «Шуша», крепость Шуша и другие.