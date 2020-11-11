Армен Саркисян обсудил с партией Пашиняна соглашение по Карабаху

Президент Армении Армен Саркисян встретился с представителями парламентской фракции «Мой шаг», сообщают армянские СМИ со ссылкой на пресс-службу президента.

Согласно информации, на встрече состоялся обмен мнениями по трехстороннему заявлению по урегулированию нагорно-карабахского конфликта и создавшейся в этом контексте в Армении ситуации.

Ранее в четверг Армен Саркисян обсудил ситуацию в стране с премьер-министром Николом Пашиняном.