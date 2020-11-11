Полиция разгоняет митинг в Ереване обновлено 17:40
Участников акции у театра оперы в центре Еревана, требующих отставки премьера Никола Пашиняна, начали разгонять сотрудники подразделений МВД Армении.
"Также силовики проводят задержания участников митинга", - передает корреспондент РИА Новости.
Сотрудники МВД Армении перекрыли несколько проходов на территорию площади у театра оперы в центре Еревана. Часть тяжело экипированных сотрудников спецподразделений МВД перекрыли щитами несколько пешеходных подходов к площади возле театра, предварительно зачистив ее от митингующих.
* * * 17:27
Сразу две акции протеста с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна проходят в Ереване.
На площади Свободы в центре Еревана акцию протеста организовала партия "Сасна црер", созданная членами террористической группировки, летом 2016 года захватившей территорию полицейского полка в Ереване.
Представитель партии Ара Папян заявил на митинге, что "после подписания предательского соглашения по Карабаху Пашинян должен уйти в отставку, в противном случае народ и политические силы должны найти пути для его принуждения к отставке".
Другая акция протеста с требованием отставки Пашиняна, которую организовали 17 оппозиционных партий, проходит на площади около института древних рукописей "Матенадаран".
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Несколько сотен человек, недовольных действиями премьер-министра Армении Никола Пашиняна, собрались у театра оперы в центре Еревана, передает РИА Новости.