Сотрудники МВД Армении перекрыли несколько проходов на территорию площади у театра оперы в центре Еревана. Часть тяжело экипированных сотрудников спецподразделений МВД перекрыли щитами несколько пешеходных подходов к площади возле театра, предварительно зачистив ее от митингующих.

Участников акции у театра оперы в центре Еревана, требующих отставки премьера Никола Пашиняна, начали разгонять сотрудники подразделений МВД Армении.

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Сразу две акции протеста с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна проходят в Ереване.

На площади Свободы в центре Еревана акцию протеста организовала партия "Сасна црер", созданная членами террористической группировки, летом 2016 года захватившей территорию полицейского полка в Ереване.

Представитель партии Ара Папян заявил на митинге, что "после подписания предательского соглашения по Карабаху Пашинян должен уйти в отставку, в противном случае народ и политические силы должны найти пути для его принуждения к отставке".

Другая акция протеста с требованием отставки Пашиняна, которую организовали 17 оппозиционных партий, проходит на площади около института древних рукописей "Матенадаран".