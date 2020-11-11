Семьям шехидов и инвалидам карабах ской войны Министерством труда и социальной защиты населения переданы 35 домов, построенных в Габале (10), Шеки (8), Дашкесане (6), Лерике (5), Кюрдамире (4) и по одному дому в Огузе и Габале, сообщает пресс-служба Министерства.

В мероприятии по предоставлению домов в Габалинском районе приняли участие председатель Агентства по социальным услугам при министерстве Вугар Бехбудов и замглавы ИВ Габалинского района Ариф Аллахвердиев.

Было отмечено, что одним из приоритетов социальной политики президента Ильхама Алиева является забота о социально уязвимых группах населения, и с каждым годом расширяются программы соцзащиты указанной категории граждан.

По поручению главы государства в 2020 году семьям шехидов и ветеранам планируется предоставить 1 500 домов и квартир, что станет рекордом.

В общей сложности за прошедший период гражданам из этой категории было предоставлено 8353 квартир и частных домов.