Но то, что полилось из него за последние два-три дня, позволяет с полной уверенностью заявить: орангутанг взбесился и стал кидаться на всех окружающих.

Не нами и не сегодня отмечено удивительное сходство поведения в определенных ситуация людей и приматов, шимпанзе бонобо, орангутангов и прочих павианов. Не первый год наблюдая за поведением Арама Камшотыча Габрелянова, мы убеждались в правильности наблюдений ученых.

«Наш психбольной Камшотыч не сдержал своё слово, что больше не появится в телеграме и вновь начал издавать отрыжки после выпитого литрами трехзвездочного пойла под названием «Арарат» - отреагировали в Телеграмме на словесный выброс Габрелянова, опубликованного в его телеграмм-канале «Карамба».

Известный российский медиамагнат армянского происхождения Арам Габрелянов по итогам войны в Карабах е окончательно двинулся на эмоциональной почве и в сложный период пандемии коронавируса вновь отравил атмосферу выбросом слюней.

Судите сами. 10 ноября он еще сравнительно адекватен. Напоминает, что его мать – карабахская армянка, благодарит своих холуев и подельников, «которые честно писали о карабахской войне, поддерживали дух армянского воина». Совершенно при этом не замечая, что сдает их с потрохами. Ведь выходит, что все эти «настоящие мужчины» - Володя Соловьев и авторы его live Саша Коц и Сёма Пегов – всего лишь бойцы армянского агитпропа.

Но для Габрелянова ситуация, когда слово стремительно опережает мозг, – дело привычное. В общем, его пост завершается словами: «Прекращаю вести канал Карамба. Горжусь армянскими воинами как в тылу, так и на фронте». Засекаем время- 16.16 Москвы. Камшотыч уходит запивать обиду за армянских львов. Занавес.

А уже спустя 12 часов, в 4.41 московского, то есть – ранним-ранним утром он вновь перед нами, «ком в горле, мокрые глаза» и бурная словесная диарея в адрес армянских политиков с пониженной социальной ответственностью, всех этих «кланах Левона, Роберта, Сержа, Никола, президента Саркисяна и, отдельно, зяте Мише», по словам Камшотыча, «этой самке собаки».

Поливает он их всех, конечно, качественно, швыряясь во вчерашних подельников палками, кокосами и экскрементами собственного производства. Не забывая при этом врать о том, что с «армянскими львами» воевала не кто-нибудь, а турецкая армия: «В полном составе, с турецким спецназовцами и моджахедами- сто пятьдесят тысяч. Если считать их по классу истребителей, по всему, включая выучку, — это истребитель класса 4 плюс».

Естественно, что армян было меньше: «едва дотягивали до 40 тысяч, архаичное вооружение. Истребитель, едва дотягивающий до третьего класса». Только личным героизмом и держались. «Стояли бы ещё больше, и я уверен, в таких войнах сила воли многое значит. Но предательство в тылу и решило исход кампании. У властей не хватило силы воли. Вместо войны они выбрали позор», - рыдает обнявший пальму орангутанг Камшотыч, выплеснувший бешенство пометом, но кипяток из организма еще выходит.

Словом, «всех убью – один останусь, вы все женщины с пониженной социальной ответственностью и лица нетрадиционной ориентации – и только я один Габрелянов». Истерика съехавшего с катушек примата. Бывает...

И ладно бы с ним, добрых ветеринаров ему в дом, но вот что зацепило в его посте: «Россия для Армении не брат и не друг. Стратегический партнёр и брат — это разные понятия, не правда ли... Россия сделала именно то, что и делают великие державы с загнанными лошадьми. Так поступают все. И здесь у армян не должно быть обид...».

Камшотыч, а ты даешь себе отчет в том, что несёшь? Стратегический партнер? Не друзья? Ведем себя с ними как с загнанными лошадьми? Опомнись, бьющийся в истерике орангутанг.

Без России вы все, камшотычи «купи-продай», и гроша ломаного не стоите. Ваш уровень – сеть овощных ларьков на рынках, где, как поет Сергей Трофимов, «знает каждый, Ашотка умный и отважный, потому что денег накопил».

Вас Россия пустила в гости и позволила вам зарабатывать на ваших мутных проектах и схемах, а вы взгромоздили ноги на стол хозяев, жрете, рыгаете и размножаетесь, считая приютившую вас страну «территорией охоты», да еще и смеете выставлять претензии.

Скажи-ка, Камшотыч, а откуда у тебя денежки на зарубежную недвижимость? В Ереване заработал? А как дела у сына твоего? Не устал он за Нагорный Карабах из США воевать? Или он сейчас во Франции, занят сбором средств на нужды Армении среди местных? Тех средств, с которых ты каждый раз по четыре процента в свою пользу берешь?

А сколько бы твоя страна продержалась за Нагорный Карабах, если бы не российская база в Гюмри, которую вы всей Арменией считаете оккупационной? А, примат взбесившийся?

И много еще вопросов ему можно было задать – но ведь не ответит, речевой аппарат орангутангов к членораздельной речи не приспособлен, а строение мозга логику не воспринимает.

Но кажется, прошла истерика у нашего медиа-орангутанга, и он тут же опять спрыгнул с пальмы в собственные экскременты. Теперь он занят «поиском ведьм». «На территории Российской Федерации открыто действует иностранный агент, существующий на деньги Азербайджана», - сообщает он.

И тут же начинает впадать в экстаз: «Куда смотрят спецслужбы? Сколько это будет продолжаться? Как получилось, что спустя три года после принятия закона об иностранных агентах Эрдоган через свои прокси ведет откровенную агитацию среди населения республик РФ?»

Ой, Камшотыч, простодушное дитя джунглей, ой, не буди лихо! Если российские спецслужбы займутся выяснением причин горячей армянофилии ряда российских общественных деятелей, депутатов, журналистов и блогеров – плохо придется в первую очередь и тебе, и той сети агентов влияния, которую ты в России заплел. А ведь займутся в ближайшее время, можешь быть уверен – дозволенные для тебя границы ты уже перешел…

P.S. Автор публикации приносит свои извинения всем орангутангам, которых он невольно обидел, причислив к виду этих уважаемых приматов истерящего и истекающего словесной диареей Габрелянова.