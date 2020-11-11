Полад Бюльбюльоглу призвал Россию предоставить данные о сирийских боевиках в Карабахе

Баку запросил у России информацию об участвовавших в боях в Нагорном Карабахе сирийских боевиках, заявил посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюльоглы, передает РИА Новости.

"По поводу наемников прошу обратить внимание: ни уважаемый Сергей Евгеньевич Нарышкин (глава Службы внешней разведки РФ), ни уважаемый Сергей Викторович Лавров (глава МИД РФ), говоря о цифрах наемников, ни разу не сказали, на чьей стороне они воюют.

Поэтому я вот вчера как посол подписал документ в соответствующие органы Российской Федерации, где азербайджанская сторона представила фамилии, имена, позывные наемников, которые были на армянской стороне. Так что, знаете, говоря о наемниках, пока что какие-то там фейковые сирийцы сидят, что-то рассказывают, это все постановочные фейки, пока что ни одной реальной бумаги с фамилиями, с уточнениями и так далее ни с одной стороны представлены не были", - сказал дипломат в ходе пресс-конференции.