В Азербайджане готовятся меры по социальной поддержке семей шехидов и инвалидов войны

Как сообщили haqqin.az в ведомстве, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев отметил, что под руководством президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева Азербайджанская армия одержала выдающуюся победу в 44-дневной Отечественной войне и освободила от армянской оккупации наши земли.

В Министерстве труда и социальной защиты населения состоялось заседание, посвященное мерам, которые предстоит осуществить для обеспечения полной поддержки членов семей погибших солдат и офицеров, а также инвалидов войны в соответствии с поручениями, которые дал президент, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев в ходе встречи с военнослужащими, проходящими лечение в госпитале.

Он подчеркнул, что будут приняты все меры для улучшения материального обеспечения и бытовых условий семей шехидов и инвалидов войны, решения вопросов их трудовой занятости в соответствии с поручениями, которые дал глава государства в ходе указанной встречи.

С.Бабаев сообщил, что ведется работа по предоставлению в этом году семьям шехидов и инвалидам войны 1500 квартир и частных домов. Большая часть этого жилья уже предоставлена, и этот процесс продолжается.

На заседании была обсуждена работа, которую предстоит сделать в связи с новыми мероприятиями социальной поддержки семей шехидов и инвалидов Отечественной войны, а также гражданских лиц, пострадавших от армянского террора, даны соответствующие поручения.

В качестве мер поддержки предусмотрено расширение работ по внеочередному привлечению семей шехидов, инвалидов и других участников войны к программе самозанятости и созданию малого бизнеса в рамках этой программы, сделать для них более доступной программу адресной социальной помощи, оперативное решение проблем с безработицей и предложение доступных вакансий. Кроме того, планируется подготовка стимулирующих мер для работодателей с целью приема на работу граждан из этих категорий.

Среди прочего также предусмотрено проведение реабилитационных услуг для инвалидов и других участников войны.