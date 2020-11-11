Противников Пашиняна лишают депутатских мандатов

«Есть сведения, что блок «Мой шаг» очень оперативно соберется, чтобы лишить всех, в том числе меня и других депутатов мандатов», - заявила сегодня журналистам депутат фракции «Процветающая Армения» Наира Зограбян, пишет «Айсор».

«Очень быстро придумывают статью. Но никто из нас не сказал ничего такого, за что можно возбудить дела и арестовать больше десяти наших депутатов. Все они политзаключенные. Провозгласивший себя демократом премьер превратил Армению в страну политзаключенных. Прокурору поручено ценой жизни найти правовое обоснование для лишения меня и Геворка Петросяна депутатского мандата, а также ареста остальных депутатов. По моим сведениям, прокурор затрудняется найти такую статью», - сказала депутат.

Наира Зограбян сообщила, что получает угрозы в свой адрес, вплоть угроз жизни, и если с ней что-то произойдет, то ответственность за это в первую очередь несет Никол Пашинян.