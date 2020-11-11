Российский посол с Тер-Петросяном ищут выход из кризиса

Первый президент Армении Левон Тер-Петросян и посол России в республике Сергей Копыркин обсудили нынешнюю ситуацию в стране. Об этом пресс-секретарь партии "Армянский национальный конгресс", возглавляемый Тер-Петросяном, Арман Мусинян сообщил на своей странице в Facebook.

"Сегодня посол России в Армении Сергей Копыркин навестил первого президента страны Левона Тер-Петросяна. Во время встречи, которая продлилась около двух часов, стороны обсудили ситуацию, сложившуюся в Армении после заключения перемирия в Карабахе, а также обсудили пути выхода из внутриполитического кризиса страны", - отметил Мусинян.