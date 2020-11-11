Натик Гусейнзаде, отдел информации 18:39

Армянский историк, сотрудница ереванского Института древних рукописей Матенадаран Гаянэ Айвазян считает, что именно армянская неуступчивость, высокомерие и ненависть привели к трагическим последствиям в Нагорном Карабахе, сообщает haqqin.az со ссылкой на epress.am. По ее мнению, отдав столько человеческих жизней, Армения не получила даже промежуточного статуса для Нагорного Карабаха. Но тем не менее историк уверена, что даже на таких тяжелых условиях Армения должна лелеять полученный мир.

«Апрельская война 2016 года стала четким сигналом о том, что срок статус-кво исчерпан, - пишет Айвазян. - Война длилась четыре дня, так как тогдашняя власть Армении, по сути, согласилась пойти на решение вопроса, но не сумела преодолеть свою самонадеянную сущность, снова избрав политику затягивания. Они ввели в заблуждение Минскую группу, международное сообщество, Азербайджан. Мятеж «Сасна црер» стал для Сержа Саргсяна хорошим поводом показать, что максималистские настроения внутри страны мешают выполнению им обязательств в рамках переговоров. Он не утопил в море крови революцию 2018 года и ушел, так как знал, что решению вопроса Карабаха нет альтернативы. Политическая сила, пришедшая к власти в результате народной революции 2018 года, невольно унаследовала такое положение дел. В первый год пребывания у власти Пашинян и его супруга Анна Акопян, столкнувшись с этой реальностью, попытались подготовить общество к миру. Эту попытку ждали сопротивление и критика медиа, принадлежащих двум бывшим президентам Армении. Кампанией мира пренебрегли, она не нашла поддержки и у среднего класса Армении, который, несмотря на свою малочисленность, имеет публичную видимость. Заявлением «Карабах - это Армения, и точка» премьер-министр Пашинян отступил от идеи мира, выбрав войну. Расчет тот же: отложить решение вопроса, сохранить режим прекращения огня, не сдать территории и переложить ответственность за решение вопроса на следующую власть Армении. В этом случае общество приняло бы Никола, как героя… Страна продолжала бы оставаться в блокаде, а повестка революции – неполной».