Пашинян собрал своих сторонников

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел встречу с блоком "Мой шаг". Об этом сообщила вице-спикер парламента Армении Лена Назарян на своей странице в Facebook.

"Завершилась встреча членов блока "Мой шаг" с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, в рамках которой он подробно представил довоенную, военную и послевоенную ситуацию", - написала Назарян.

Она отметила, что были обсуждены также внутри- и внешнеполитические проблемы и задачи. Назарян сообщила, что ущерб, нанесенный хулиганским нападением на Национальное собрание, практически восстановлен. В ближайшие дни парламент продолжит свою работу, и его деятельность в соответствии с новыми реалиями должна быть кардинально пересмотрена, в первую очередь в целях обеспечения стабильности и безопасности в стране.