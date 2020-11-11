Наряду с мусульманскими памятниками на освобожденных от оккупации территориях, христианское наследие будет восстанавливаться и охраняться на высоком уровне. Об этом haqqin.az сообщили в Министерстве культуры Азербайджана.

Было отмечено, что в Азербайджане, являющемся мультикультуральной и многоконфессиональной страной, на протяжении веков живут в мире представители всех народов и религий.

«Многочисленная христианская община нашей страны является неотъемлемой и активной частью нашего общества, азербайджанское государство полностью охраняет и периодически восстанавливает ее памятники и святилища, церкви.

Неслучайно Папа Римский Франциск в ходе визита в Азербайджан в октябре 2016 года назвал Азербайджан примером для религиозной толерантности в мире.

Восстановление и реконструкция наших историко-религиозных памятников, в том числе церквей, синагог, является составной частью политики азербайджанского государства в этой области», - заявили в министерстве.