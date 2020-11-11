12 ноября министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с генерал-лейтенантом Рустамом Мурадовым, командующим российскими миротворческими силами, которые будут размещены в оперативной зоне в соответствии с совместным заявлением Президентов Азербайджана, России и премьер-министра Армении.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана, в ходе встречи обсуждались вопросы организации и осуществления миротворческой миссии.