Минобороны показало освобожденное село Туг Видео
Министерство обороны Азербайджана распространило видеокадры из освобожденного от армянской оккупации села Туг в Ходжавендском районе.
Министерство обороны Азербайджана распространило видеокадры из освобожденного от армянской оккупации села Туг в Ходжавендском районе.
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