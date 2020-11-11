Славную победу Азербайджана в Карабах е широко отмечают и в братской Турции. На всех муниципальных и общественных зданиях наряду с турецким флагом вывешен и флаг Азербайджана. Самые большие флаги появились на одной из самых оживленных улицах Стамбула – Беюкдере на здании отеля и бизнес-центра Hayatt Centry. Об этом говорится в специальном репортаже турецкого телеканала Haber Global.

В репортаже отмечается, что флаги, полностью покрывающие стену здания, вывесил предприниматель Анар Алиев. Флаги объединены в единое целое, символизируя неразрывные братские отношения между двумя странами и озвученный лозунг общенациональным лидером Гейдаром Алиевы: «Турция и Азербайджан — это одна нация, два государства».

На другой стороне здания был размещен портрет президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Портрет двух лидеров подписан слоганом: «Нация гордится вами!».

На третьей стороне большого здания предприниматель вывесил также огромный портрет президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. В знак признательности Эрдогану за его поддержку Азербайджана в войне за освобождение земель на портрете написано: «Азербайджан гордится тобой!».